Москва, 27 декабря 2019, 10:10 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин поздравил руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко с юбилеем. Артисту исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил талант и уникальный вклад Сличенко в приумножение самобытных традиций цыганской культуры.
«Вы снискали признание как замечательный актёр, режиссёр, великолепный исполнитель и наставник», — подчеркнул Путин и пожелал худрука театра «Ромэн» здоровья и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Эммануила Виторгана с юбилеем, актёру исполнилось 80 лет.
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