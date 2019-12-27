Москва, , 09:29 — REGNUM Театр для художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек был смыслом жизни, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее «Современник» стал символом настоящей творческой свободы», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

По ее словам, она никогда не боялась идти «крутым маршрутом», умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам и вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сооснователь и художественный руководителя московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Прощание с народной артисткой СССР состоится в здании театре 29 декабря.

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