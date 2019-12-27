Сухиничи, Калужская область, , 09:10 — REGNUM Дом культуры на 100 мест торжественно открыли в селе Стрельна Сухиничского района в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

В новом Доме культуры разместились библиотека, зрительный зал, помещения для работы тематических кружков. Планируется, что Дом культуры станет центром общественной и культурной жизни населения, как самого села Стрельна, так и близлежащих сел и деревень, местом общения и развития творческих способностей детей и взрослых.

Строительство сельского учреждения культуры выполнено за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, а также привлеченных средств. Общая сумма вложений составила более 32 млн рублей.

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