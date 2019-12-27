Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM Из театральной версии фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», показываемой в Сингапуре, была вырезана сцена гомосексуального поцелуя. Об этом 27 декабря сообщил портал Digital Spy.

Представитель Infocomm Media Development Authority (IMDA — орган правительства Сингапура) подтвердил, что прокатчик решил пойти на такой шаг, опасаясь, что в ином случае фильму будет присвоен более высокий возрастной рейтинг.

Напомним, в Сингапуре законодательно запрещены сексуальные однополые отношения между мужчинами, нарушителей закона ждёт уголовное наказание. Отношения между женщинами считаются грубой непристойностью. Ранее режиссёр Джей Джей Абрамс заявил, что он решил не делать эту сцену «жёсткой», однако решил показать, что «Звёздные войны» является франшизой «для всех».

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