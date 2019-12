Лос-Анджелес, США, , 08:06 — REGNUM Марго Робби рассказала в интервью журналистам, что она хотела понять причину, по которой Харли Квинн рассталась с Джокером в «Хищных птицах». Об этом 27 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Актриса призналась, что отношения её персонажа с Джокером в «Отряде самоубийц» «всегда смущали её больше всего». Робби добавила, что, очевидно, в этой картине у героев были хорошие отношения, из-за чего она действительно хотела для себя выяснить, что произошло: разорвала ли Квинн эти отношения сама или же Джокер «пнул её на обочину».

«Это всё же влияет на неё, но совсем по-другому. И я думаю, что мы увидим совсем другой аспект ее личности. Личностей, я бы сказал. Потому что, я бы сказала, что у нее их несколько», — сообщила Робби.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильму «Хищные птицы» был присвоен рейтинг R. Подобное решение было принято Американской киноассоциацией из-за присутствия в нём сцен насилия, нецензурной брани и других моментов, рассчитанных на взрослую аудиторию.

