Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Яхья Абдул-Матин II исполнит роль молодого Морфеуса в предстоящем фильме «Матрица 4» Ланы Вачовски. Об этом 27 декабря сообщил портал The Illuminerdi со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что эту информацию ему «окончательно подтвердили» источники, близкие к процесу производства картины. Стало также известно, что молодой Морфеус сыграет важную роль в сюжете будущего фильма.

Напомним, в октябре 2019 года корреспондент журнала Variety Джастин Кролл сообщил, что Яхья Абдул-Матин II присоединится к актёрскому составу четвёртой «Матрицы». Тогда же стало известно, что в фильме появится молодой Морфеус, после чего поклонники оригинальной кинотрилогии сразу же сделали определённые выводы.

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