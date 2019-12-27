Лос-Анджелес, США, , 07:00 — REGNUM Эван Рейчел Вуд, хорошо знакомая поклонникам сериала «Мир Дикого запада» по роли Долорес Абернати, обрушилась с критикой на фильм «Кошки» режиссёра Тома Хупера. Об этом 27 декабря сообщил портал Comicbook.

Сначала актриса опубликовала в Twitter пост, в котором написала: картина на самом деле хуже, чем она ожидала, притом, что она ожидала нечто «ужасное». Впоследствии Вуд удалила эту запись и опубликовала новую в Instagram, в которой заявила, что вина за провал лежит не на актёрском составе.

«Это была НЕ вина актеров, — написала Вуд, они изменили всю культовую хореографию. Вытащили 70% главных героев. Изменили сюжет. Я выросла в театре. Я была замужем за танцором. У меня огромное уважение к тому, что они делают, именно поэтому это такое разочарование и упущенная возможность для этого сообщества».

В конце актриса предложила зрителям самим посмотреть картину, чтобы сделать собственные выводы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Universal в одном из рекламных роликов заявила: «Есть люди, которым нравятся «Кошки» и люди, которые ошибаются», чем вызвала резкую негативную реакцию пользователей соцсетей. При бюджете $95 млн в первую неделю проката картина Тома Хупера смогла собрать в мире лишь $15,2 млн.

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