Лос-Анджелес, США, , 06:44 — REGNUM Члены актёрского состава фильма «Скайуокер. Восход» сошлись во мнении, что франшиза «Звёздные войны» должна сделать «перерыв». Об этом 27 декабря сообщил портал Comicbook.

Когда Дэйзи Ридли, Джона Бойегу и Оскара Айзека спрсоили о дальнейших планах по поводу их персонажей в «Звёздных войнах», они не сговариваясь сказали, что не планируют возвращаться к ним в ближайшее время.

«То, что я хочу, это перерыв, — заявила Ридли, — я думаю, что нам просто нужно дать время «Скайуокер. Восход», а затем просто перевести дух. Выяснить, что дальше».

Джон Бойега согласился с коллегой, добавив, что считает это важным для франшизы, поскольку сейчас существует чрезвычайно много вариантов дальнейшего развития событий. Оскар Айзек также сказал: он хочет увидеть, как «всё немного замедлится», чтобы потом сделать нечто «особенное».

Ранее ИА REGNUM сообщило: несмотря на плохие отзывы многих критиков и негативную реакцию фанатского сообщества мировые кассовые сборы фильма «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» достигли отметки $500 млн. При том, что бюджеткартины составил $275 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Кассовые сборы фильма «Скайуокер. Восход» достигли отметки $500 млн