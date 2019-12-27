Лос-Анджелес, США, , 06:16 — REGNUM Новый международный трейлер предстоящего фильма «Соник в кино» показал Соника-малыша. Ролик был опубликован 27 декабря на Twitter-странице Sonic_MovieJP.

https://twitter.com/Sonic_MovieJP/status/1210334474036232192

Поклонники серии популярных видеоигр Sega могут видеть в трейлере, как маленький Соник бегает по своему миру. В конце ролика популярный ёж позирует перед камерой с подсолнечником в руке.

Премьера игрового фильма с 3D-анимацией «Соник в кино» в России состоится 20 февраля 2020 года. Главные роли в нём исполнили Джим Керри, Джеймс Мардсен, Тика Самптер и Бен Шварц.

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