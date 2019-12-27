Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Создатель комикса и одноимённого сериала «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман боялся встречаться с фанатами после того, как решил завершить свою популярную комикс-серию. Об этом 27 декабря сообщил портал Comicboоk.

Художник Чарли Адлард рассказал: когда Киркман сообщил ему, что собирается поехать в Сан-Диего на фестиваль Comic Con, то сказал, что, скорее всего, 50% фанатов одобрят его решение о завершении серии, а остальные 50% захотят его «убить». Однако в итоге всё прошло лучше, чем ожидали создатели «Ходячих мертвецов».

Напомним, Роберт Киркман заявил, что он хочет закончить «Ходячих мертвецов» в июле 2019 года. Тогда он сказал, что 193 выпуск комикса станет последним.

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