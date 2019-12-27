Лос-Анджелес, США, , 00:59 — REGNUM Значение показателя мировых кассовых сборов фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» превысило отметку $500 млн. Об этом 26 декабря сообщил портал Box Office Mojo.

На шестой день после выхода в прокат картина Джей Джей Абрамса собрала в мире $516,7 млн. При этом её сумма кассовых сборов в США составила $258,8 млн. Некоторые аналитики отмечают: несмотря на множество негативных отзывов и прохладный приём в фанатском сообществе фильм в целом неплохо выступает в прокате.

Напомним, бюджет картины составил $275 млн. Сейчас на известном сайте Rotten Tomatoes он имеет оценку от критиков 55%, а от зрителей — 86%.

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