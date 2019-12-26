Москва, , 23:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек в связи с её кончиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин хорошо знал Волчек и неоднократно встречался с ней.

«Он всегда восхищался её талантом», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, сооснователь и художественный руководителя московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

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