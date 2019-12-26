Москва, , 23:32 — REGNUM 26 декабря в Московском театре «Современник» открылась выставка инсталляций «Нельзя искусственно страдать» в рамках театрального проекта «Поиск».

По сообщению портала Театр, «Поиск» подразумевает не только «лабораторную работу» на театральной сцене, когда молодые режиссеры готовят «черновые» варианты пьес, но и объединение театра с другими видами искусства, в том числе с литературой, кино и изобразительным искусством.

В основном здании «Современника» на Чистых прудах представлена выставка образов из стихотворений «живой легенды» театра, Валентина Гафта. Как пояснили в «Современнике», молодые художники (среди них — выпускники ГИТИСа) не стремились «проиллюстрировать» работы маэстро, но искали «пространственное решение» для попадания в авторскую интонацию.