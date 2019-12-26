Москва, , 23:28 — REGNUM Во дворце спорта «Мегаспорт» прошла премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Представления будут идти до 7 января.

По сообщению портала «Театрал», ледовый мюзикл — это новый взгляд на известную каждому историю о Спящей красавице. Как отметила сама Татьяна Навка, зрителей ждут «волшебство, увлекательные сюжетные линии, захватывающий и неожиданный финал». «Изюминкой» ледового шоу стало первое появление олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Над постановкой «Спящая красавица. Легенда двух королевств» работал по-настоящему звездный состав: в разных амплуа на лед вышли чемпионы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и Ондржей Готарек. Зрители смогут увидеть шоу в течение новогодних каникул вплоть до 7 января.