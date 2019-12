Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Студия Marvel может вернуть права на франшизу «Защитники» компании Netflix уже в 2020 году. Об этом 26 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщают, что Marvel заинтересована сделать это как можно быстрее, чтобы ввести персонажей в свою расширенную киновселенную. Ожидается, что в неё перейдут некоторые персонажи и актёры из сериалов Netflix, в частности, Кристен Риттер (Джессика Джонс) может получить эпизодическую роль в фильме «Капитан Марвел 2».

Напомним, ранее стало известно: Marvel хочет, чтобы Джон Бернтал вернулся к роли карателя в её фильмах. Чарли Кокс также имеет большие шансы вновь исполнить роль Сорвиголовы (Мэтта Мёрдока).

Читайте ранее в этом сюжете: Бри Ларсон удивила фанатов заявлением по поводу фильма «Капитан Марвел 2»