Лос-Анджелес, США, , 23:03 — REGNUM Кинокомпания Universal назвала «ошибающимися» тех, кто критикует фильм-мюзикл «Кошки». Об этом 26 декабря сообщил на своей Twitter-странице пользователь Michael Cook.

https://twitter.com/maccookie123/status/1209878648490274816

«Есть люди, которым нравятся «Кошки» и люди, которые ошибаются», — такая надпись появилась в одном из рекламных роликов картины. Издание отмечает, что таким специфическим способом Universal попыталась убедить зрителей посетить киносеансы.

Напомним, за первую неделю проката в США «Кошки» собрали всего $11,2 млн, а в мире — $15,2 млн. Стоит отметить, что производство картины обошлось создателям в $95 млн. На известном сайте Rotten Tomatoes фильм получил «гнилой» рейтинг и оценку 18%, он не понравился 184 критикам из 224.

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