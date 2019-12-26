Москва, 26 декабря 2019, 21:58 — REGNUM Прощание с худруком «Современника» Галиной Волчек состоится 29 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил актер Сергей Гармаш со сцены театра «Современник».
По окончании спектакля «Анархия» (постановка Гарика Сукачева) Гармаш сообщил зрителям о кончине Галины Волчек. Зал почтил ее память минутой молчания и продолжительными аплодисментами.
Сообщение пришло в антракт. Актёры доиграли спектакль.
Прощание состоится в здании театра 29 декабря.
Читайте развитие сюжета: Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек