История вопроса

26 декабря 2019 года скончалась художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек. Она окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ и стала одним из создателей «Современника». Вся творческая биография ее, как актрисы и режиссера, связана с этим театром. В 1961 году она начала заниматься режиссурой. Ее дебют – спектакль «Двое на качелях» (первая редакция)по пьесе Уильяма Гибсона просуществовал в репертуаре «Современника» более трех десятилетий. Сегодня в творческом багаже режиссера более тридцати спектаклей. Среди них русская и мировая классика, произведения современных отечественных и зарубежных авторов. Галина Волчек широко известна как актриса, создавшая в театре и кино целый ряд ярких и запоминающихся образов. На момент смерти ей было 86 лет.