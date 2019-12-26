Москва, , 20:56 — REGNUM Московские власти готовы поддержать инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР Галины Волчек в случае, если такая поступит. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Она великий творческий человек, гражданин, она обладает всеми титулами, которые позволяют не только поставить памятную доску на дом, где она жила, она достойна большего», — приводит его слова ТАСС.

Герасимов отметил, что будут рассматриваться все возможные варианты увековечения памяти народной артистки, в том числе установка памятника.

Как передавало ИА REGNUM, соосновательница и художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.