Иван Ургант:
«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится всё меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!»
Максим Галкин отреагировал на смерть Галины Волчек в своем Instagram:
«Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов…»
Владимир Путин поздравляет с днем рождения художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. 19 декабря 2019 года.
Народный артист СССР Олег Басилашвили — о Галине Волчек:
«Что я могу сказать? Это страшное событие, человек ушёл из жизни. Уход всякого человека из жизни — это трагедия, это горе, тем более для тех миллионов людей, которые знали её как актрису, для тех сотен тысяч актёров, с которыми она вместе работала, для тех актёров и актрис, которых она воспитывала в театре «Современник», руководителем которого она долгое время была… Царствие ей небесное, замечательная актриса, честный, порядочный человек ушёл от нас».
Известные театральные деятели страны в этот трагический момент вспоминают Галину Волчек. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер:
«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным. Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… «Современник» тоже осиротел. Да, возраст большой, могла бы жить, она довольно сильный была человек, любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать. Очень жаль. Трагедия».
Галина Волчек — одна из самых ярких фигур в театральной жизни Москвы второй половины ХХ века и начала ХХI. Она родилась в декабре 1933 года, в 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 году молодые и дерзкие выпускники во главе с Олегом Ефремовым создали театр-студию «Современник», заявивший в то время о себе во весь голос. В его судьбе были и непростые моменты, но именно благодаря Галине Волчек, которая в 33 года стала режиссером, с 1972 года — главным режиссёром, а с 1989 года — его художественным руководителем труппы, удалось не только сохранить уникальный театр, но и сделать его легендарным.
Собянин выразил соболезнования семье Волчек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему «ужасно жаль» в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Соответствующую запись глава столицы сделал в своём аккаунте в Twitter.
«Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — написал Собянин.
Власти Москвы поддержат открытие памятника Галине Волчек
Власти Москвы готовы поддержать инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР Галины Волчек в случае, если таковая поступит, заявил ТАСС глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.