Москва, , 20:27 — REGNUM Художественный руководитель московского театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Да, это правда. Мы только что узнали», — сказали агентству в пресс-службе.

23 декабря в «Современнике» сообщали, что Волчек госпитализирована в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. Врачи при этом заявляли, что ситуация стабильная.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ. Вместе с актёром Олегом Ефремовым стала одним из основателей московского театра-студии «Современник» и на протяжении 30 лет являлась его художественным руководителем.