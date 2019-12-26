Москва, , 20:06 — REGNUM Музыка и хореография балета в сочетании с неформальным общением создают праздничное настроение. Об этом в ходе торжественной встречи в честь Нового года в Большом театре заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей», — сказал Путин.

В зале в этот момент присутствовали представители общественности и искусства, политики и государственные деятели. Вместе с тем, глава государства с сожалением отметил, что у присутствующих не хватает времени на походы в театр.