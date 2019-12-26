Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Bosslogic изобразил американского актёра Марка Хэмилла в образе Весемира из «Ведьмака». Работа появилась 25 декабря на странице художника в Twitter.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1209835891344064512

На изображении Bosslogic Марк Хэмилл носит кожаные доспехи, длинные волосы и медальон школы волка. Актёр пока никак не отреагировал на работу художника.

Напомним, Марк Хэмилл заявил о своей готовности сыграть Весемира в следующем сезоне «Ведьмака» от Netflix. Однако актёр признался, что он «не знает что это такое и о чём это».

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