Чебоксары, , 14:56 — REGNUM Чувашии в 2020 году в проекте «Земский учитель» смогут принять участие четыре человека. Но квота может быть увеличена в зависимости от заявок от учителей. Об этом ИА REGNUM сообщил министр образования и молодёжной политики республики Сергей Кудряшов.

Говоря о задачах, глава минобразования отметил, что «сейчас больше внимания нужно уделять подготовке самих педагогических кадров». Так, в 2020 году Чувашия примет участие в проекте «Земский учитель» в рамках национального проекта «Учитель будущего».

«Проект в том числе нам позволит обеспечить качественными педагогическими кадрами не только городские школы, но и сельские. На следующий год у нас квота пока небольшая — даются четыре вакансии, будут выделены федеральные средства для направления учителей в сельскую местность. Но эта квота может увеличиться», — сказал Сергей Кудряшов, отметив, что это будет зависеть от востребованности проекта среди учителей и наличия вакансий в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Земский учитель» стартует в России с 1 января 2020 года. Учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки (в том числе городского типа) или города с населением до 50 тысяч человек выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей. Участниками программы могут стать учителя в возрасте до 55 лет, заявки начнут принимать с 10 января 2020 года.