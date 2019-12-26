Ташкент, , 14:16 — REGNUM Памятник узбекскому советскому писателю Абдулле Кадыри открыли у входа в парк культуры и отдыха Ташкента, сообщили 26 декабря в пресс-службе президента Узбекистана.

26 декабря глава республики Шават Мирзиёев посетил школу творчества им. Абдуллы Кадыри и музей, а также принял участие в церемонии открытия памятника. Узбекский лидер побеседовал с педагогами и детьми, ознакомился с условиями преподавания в школе.

«Мы поставили цель воспитать в творческих школах патриотов», — сказал Мирзиёев. Он также ознакомился с созданными условиями в музее имени писателя, который находится рядом с парком культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при правительстве республики.

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