Барнаул, , 13:26 — REGNUM В Барнауле торжественное открытие главной городской елки и новогоднего городка состоится только 28 декабря. Праздничному убранству площади Сахарова мешали погодные условия: в середине декабря произошло потепление, а вслед за ним город накрыло сильными метелями со шквалистым ветром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новогоднее убранство Барнаула Цитата из видео, опубликованного на сайте Барнаула

Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, изюминка главной городской елки — в динамичной подсветке. По словам специалистов, гирлянда воспроизводит 16 миллионов цветов и запрограммирована на десятки разнообразных световых рисунков.

Ледовый городок в Барнауле Цитата из видео, опубликованного на сайте Барнаула

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях ёлку открыли в поселке Центральный и селе Лебяжье. Площадь перед домом культуры поселка засияла разноцветными огнями: ее украсили световые композиции в виде снеговика и ели, а в центре установили наряженную новогоднюю ель. Около входа гостей встретили яркие фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки.