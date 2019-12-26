Барнаул, 26 декабря 2019, 13:26 — REGNUM В Барнауле торжественное открытие главной городской елки и новогоднего городка состоится только 28 декабря. Праздничному убранству площади Сахарова мешали погодные условия: в середине декабря произошло потепление, а вслед за ним город накрыло сильными метелями со шквалистым ветром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщает сайт Барнаульской мэрии, изюминка главной городской елки — в динамичной подсветке. По словам специалистов, гирлянда воспроизводит 16 миллионов цветов и запрограммирована на десятки разнообразных световых рисунков.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях ёлку открыли в поселке Центральный и селе Лебяжье. Площадь перед домом культуры поселка засияла разноцветными огнями: ее украсили световые композиции в виде снеговика и ели, а в центре установили наряженную новогоднюю ель. Около входа гостей встретили яркие фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки.