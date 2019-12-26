Ташкент, , 13:19 — REGNUM Новое задние Дома кино, который был разрушен при строительстве бизнес-центра, планируют построить на территории «Узбекфильма», сообщили в пресс-службе национального агентства «Узбеккино».

Отмечается, что в настоящее время представители агентства обсуждают вопрос о строительстве с хокимиятом (администрацией) Ташкента. Планируется, что новое здание будет построено на месте ресторана «Замин».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года правительство Узбекистана поручило национальному агентству «Узбеккино» подготовить предложения о новом месте расположения Дома кино.