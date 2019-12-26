Чебоксары, , 13:13 — REGNUM В Чувашии итоговое сочинение зачтено у 99,4% выпускников, которые написали его в начале декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования и молодёжной политики.

В Чувашии итоговое сочинение написали 5678 выпускников, изложение — 70. «Зачёт» получили 99,4% участников (в РФ — 98%).

В министерстве отмечают, что чаще всего школьники из предложенных вариантов выбирали тему «Надежда и отчаяние» — об этом писали 36,3% выпускников (в РФ — 39%). На втором месте по популярности — «Добро и зло»: данную тему выбрали 25,3% школьников (в РФ — 24%). Тему «Он и она» предпочли 24,5% участников (в РФ — 23%), «Гордость и смирение» ЧР — 11% (в РФ — 12%). Меньше всего было желающих написать о «Войне и мире»: данную тему, приуроченную к 150-летию «великой книги», выбрали 2,9% детей (в РФ — 2%).

Чиновники отмечают, что всё «прошло в штатном режиме», без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, для выпускников итоговое сочинение является одним из этапов проверки знаний, при получении зачёта они допускаются к государственной итоговой аттестации. Его результаты действительные четыре года. Те, кто получил «незачёт» или не смог присутствовать по уважительным причинам, смогут пересдать его в феврале и мае 2020 года.