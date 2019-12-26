Белгород, , 13:06 — REGNUM Статуэтку премии «Литературный флагман России» получила Белгородская область. Награду главе региона Евгению Савченко вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сообщили 26 декабря в пресс-службе губернатора и правительства области.

Премией «Литературный флагман России» и званием «Самый читающий регион» Белгородская область отмечена за развитие инфраструктуры чтения и продвижение книг в 2019 году. Итоги Всероссийского конкурса подвели в октябре. Кроме награды Сергей Степашин вручил губернатору сертификат на пополнение фонда сельских библиотек и уникальный пятитомник, посвящённый 75-летию Великой Отечественной войны.

«Когда мы определяем победителя, то учитываем множество показателей — это количество библиотек, книжных магазинов, работа с детьми и взрослыми и т.д. Выбирается ещё и какая-то из программ, которая занимает особое место в регионе. В частности, у вас программа, которую поддержал губернатор, — поддержка детского чтения», — отметил Сергей Степашин.

В 2019 году в регионе был реализован проект «Год детского чтения»: организовано свыше 12 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 214 тысяч детей, родителей, педагогов, библиотекарей.

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