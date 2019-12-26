Белгород, 26 декабря 2019, 13:06 — REGNUM Статуэтку премии «Литературный флагман России» получила Белгородская область. Награду главе региона Евгению Савченко вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сообщили 26 декабря в пресс-службе губернатора и правительства области.
Премией «Литературный флагман России» и званием «Самый читающий регион» Белгородская область отмечена за развитие инфраструктуры чтения и продвижение книг в 2019 году. Итоги Всероссийского конкурса подвели в октябре. Кроме награды Сергей Степашин вручил губернатору сертификат на пополнение фонда сельских библиотек и уникальный пятитомник, посвящённый 75-летию Великой Отечественной войны.
В 2019 году в регионе был реализован проект «Год детского чтения»: организовано свыше 12 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 214 тысяч детей, родителей, педагогов, библиотекарей.
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