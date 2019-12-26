Чита, , 12:07 — REGNUM В Чите накануне, 25 декабря торжественно открыли ледовый городок. Как сообщает сайт городской мэрии, атмосфера царила веселая, сказочная и теплая, несмотря на мороз, а «волшебные» слова «Ёлочка, гори!» дружно скандировали и стар, и млад.

Ёлка, установленная в центре Читы Мэрия Читы

Чита. Новогодняя скульптура Мэрия Читы

Символический ключ от городка землякам вручил руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников:

«Пусть каждый из вас загадает сейчас самое заветное желание. И оно обязательно исполнится, как только загорятся огни на нашей замечательной ёлке!».

По признанию многих участников мероприятия, такого красивого оформления Читы к Новому году ещё не было никогда.