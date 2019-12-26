Чита, 26 декабря 2019, 12:07 — REGNUM В Чите накануне, 25 декабря торжественно открыли ледовый городок. Как сообщает сайт городской мэрии, атмосфера царила веселая, сказочная и теплая, несмотря на мороз, а «волшебные» слова «Ёлочка, гори!» дружно скандировали и стар, и млад.
Символический ключ от городка землякам вручил руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников:
По признанию многих участников мероприятия, такого красивого оформления Читы к Новому году ещё не было никогда.