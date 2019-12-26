Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Американская художница Вивьен Медрано выпустила свой новый короткометражный мультфильм, на этот раз посвящённый празднованию Рождества. Ролик под названием Holidaze опубликовали на YouTube-канале Vivziepop 25 декабря.

По сюжету Holidaze, дух Хэллоуина заводит дружбу с духом Рождества. Представители двух разных праздников со временем понимают, что у них гораздо больше общего, чем они думали.

Напомним, Вивьен Медрано наиболее известна как автор мультфильма «Отель Хазбин». Пилотную серию проекта художница также опубликовала на своём YouTube-канале.

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