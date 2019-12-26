Москва, , 10:02 — REGNUM Новинки, которые вы увидите на предновогодней неделе:

«Солярис»

Зрители смогут увидеть на большом экране знаменитый фильм Андрея Тарковского, снятый в 1972 году по мотивам не менее известного фантастического романа Станислава Лема.

На орбитальной научной станции, вращающейся вокруг таинственной планеты Солярис, полностью покрытой живым Океаном, творится что-то странное. Психолог Крис Кельвин прибывает на станцию, чтобы разобраться в происходящем. Кое-кто из ученых покончил с собой, оставшиеся в живых ведут себя неадекватно. Может быть, они помешались от того, что их затянувшиеся исследования Океана совершенно бесплодны? Но вскоре Кельвин понимает, что проблема не в галлюцинациях — однажды к нему самому приходит во плоти его мертвая жена Хари…

В ролях — Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько и другие звезды советского кино.

«Союз спасения»

Фильм режиссера Андрея Кравчука рассказывает о восстании на Сенатской площади 26 декабря 1825 года. После того как русская армия побывала в Европе, преследуя разбитые войска Бонапарта, многие офицеры-дворяне прониклись духом свободы. Они способствовали свержению Наполеона, и это привело их к мысли об упразднении монархии и крепостного права в родной стране. Ради возвышенной мечты члены тайных обществ готовы пожертвовать и собой, и жизнями своих солдат. Смерть императора Александра I и заминка с коронацией его наследника кажется им подарком судьбы и сигналом к восстанию…

«Холоп»

Что делать, если твой сын-балбес отбился от рук, а у тебя денег куры не клюют? Правильно, организовать сынку такую школу жизни, чтобы навсегда запомнил. Можно было бы, конечно, просто сдать оболтуса в армию, но отец-олигарх, герой комедии Клима Шипенко, решает пойти более сложным путем — ведь он хочет лично контролировать воспитательный процесс. Ради этого он организует интерактивный театр с полным погружением для одного зрителя. Молодой человек получает удар по голове, а приходит в себя… в деревне XIX века! Теперь незадачливый «попаданец» не мажор Григорий, а холоп Гришка. Парню предстоит научиться работать, ценить простые радости жизни, дружить и любить…

«Иван-царевич и Серый волк 4»

В Тридевятом царстве жизнь хоть и идет по старинным обычаям, но в царском дворце следят за новостями. Прознав, что в Трисемнадцатам царстве состоится ежегодный конкурс песни, Царь-батюшка решает послать на него Кота Ученого — и в самом деле, кому, как не коту, покорять заграницу своими вокальными данными, да еще по весне? Ну, а таланту просто необходима группа поддержки, потому старым приятелям приходится отправляться в зарубежное турне и приобщаться к тамошним диковинкам…

Очередную историю о приключениях сказочных героев сняла режиссер Дарина Шмидт.

«Ходячий замок»

Вновь на большом экране — один из шедевров японского режиссера Хаяо Миядзаки, снятый по мотивам романа английской писательницы Дианы Уинн Джонс.

Жизнь юной шляпницы Софи резко меняется, когда рядом с ее городком появляется удивительный ходячий замок, где обитает прекрасный и опасный волшебник Хаул. Случайно повстречав Хаула, девушка влюбляется в него, но их встречу видит могущественная Ведьма Пустоши и из ревности превращает Софи в старуху. Чтобы вернуть свою молодость, героине сказки придется попасть в волшебный шагающий замок и ближе познакомиться с его обитателями — огненным демоном Кальцифером, учеником волшебника Марклом и самим хозяином-чародеем, который, как оказывается, тоже проклят…