Москва, , 09:56 — REGNUM Согласно решению совета директоров компании «Роскино» генеральный директор компании Екатерина Митцуридзе покинет занимаемый ею пост. Об этом 26 декабря рассказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам главы Минкультуры, Митцуридзе — очень активный человек и она немало сделала для того, чтобы российские фильмы представлялись на зарубежных выставках, фестивалях, стендах.

«Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства», — сказал Мединский и ещё раз поблагодарил нынешнюю главу «Роскино» за проделанную её за этот период работу.

Также он рассказал, что совет директоров «Роскино» ужи направил в Росимущество сформированные им предложения по новой кандидатуре на данный пост.

«Далее по процедуре — как только фамилия будет утверждена, вы узнаете ее первыми. Подчеркну еще раз: это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии», — заключил он.

Отметим, Екатерина Митцуридзе занимала пост генерального директора «Роскино» с 2011 года. Компания существует с 1924 года и в данное время занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Также «Роскино» способствует привлечению инвесторов и партнеров, которые заинтересованы в совместном с РФ производстве кино.