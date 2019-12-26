Москва, , 09:50 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, президент России Владимир Путин поздравил известного актёра театра и кино Михаила Боярского с юбилеем. Актёру исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил яркий и самобытный талант артиста, который обогатил отечественный театр, эстраду и кинематограф

«Вы по праву снискали признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений и в России, и за её пределами», — подчеркнул. Путин и пожелал Боярскому здоровья и творческого вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря на сцене Театра имения Ленсовета в Санкт-Петербурге выйдет премьера постановки «В этом милом старом доме», посвященная 70-летию Михаила Боярского.

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