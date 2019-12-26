Улан-Батор, , 09:45 — REGNUM В столице Монголии 22 декабря после 30-летнего перерыва стартовала Кремлевская ёлка. На премьеру представления посольства России и представительства Россотрудничества были приглашены дети граждан России, постоянно проживающих в Монголии, сообщил Российский центр науки в Улан-Баторе.

В первый день Кремлевскую елку РЦНК посетило более 400 детей.

Главным режиссёром Кремлевской елки в Монголии стал Валерий Шевченко, который в течение 12 лет был режиссёром ёлки в Кремлевском дворце в Москве.

В театрализованном представлении участвовали ученики из Монголо-Российской школы, Монгольской государственной консерватории и взрослых из Ассоциации русских артистов, ансамбля при дворце культуры УБЖД.

До начала спектакля дети играли, встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажми, участвовали в разных конкурсах и вели хоровод. Также дети написали письмо Деду Морозу и опустили послание в волшебный ящик.

В финале мероприятия все дети получили подарок от российских производителей со словами поздравления Деда Мороза.

«Особенность сегодняшнего грандиозного представления состоит в том, что в качестве главного режиссёра был приглашен знаменитый режиссёр, который в течение 12 лет работал режиссёром Кремлёвской ёлки в Москве. Монгольская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МонАПРЯЛ) наградила билетами лучших учеников, проявляющих большой интерес к изучению русского языка. Таким образом из каждого района было награждено по 1 ученику, а также билеты заслужили по 2 учителя из каждого района», — рассказал секретарь МонАПРЯЛа, профессор МГУО Сосорбарамын Эрдэнэмаам.

Кремлевская ёлка в Улан-Баторе продолжится по 29 декабря.