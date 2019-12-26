26 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Москва, , 12:33 — REGNUM В московском Музее Москвы открылась выставка «Тель-Авив от А до Я». Корреспондент ИА REGNUM осмотрела экспозиции вместе в первыми гостями.

Выставка-путеводитель посвящена солнечному городу Тель-Авиву, представляет его знаменитые достопримечательности, знакомит с жизнью жителей. Тель-Авив в 2019 году отмечает 110-летие.

На выставке «Тель-Авив от А до Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Тель-Авив от А до Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Тель-Авив от А до Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Авторы проекта, дизайнеры Ирина и Борис Гинзбург подобрали иллюстрации так, что каждая работа преподносится в виде городского символа и соотносится с буквой алфавита древнейшего языка мира — иврита. В Тель-Авиве органично сочетаются современные тенденции с многовековой историей, именно это и отражено на выставке.

Ирина и Борис Гинзбург Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Идея была пригласить вас в иллюстрированное путешествие по городу, который мы так любим. Тель-Авиву 110 лет, но это, наверное, самое интересное место в Израиле, возможно, это мое субъективное мнение. Конечно, он молод по сравнению с Иерусалимом и с другими городами, которым уже более нескольких тысяч лет. Но Тель-Авив уникален тем, что даже пенсионеры в нем молоды и в нем есть такой заряд позитива и какой-то расслабленности, которая отличает его, и именно это нам хотелось показать. А также, может, кто-то выучит несколько слов на иврите, потому что одна стена посвящена ивритским буквам алфавита, которые мы соединяем со знаковыми местами города», — отметила на открытии выставки Ирина Гинзбург.

Среди приглашенных гостей был президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, который поздравил гостей и зажег свечи в честь праздника Хануки.

Гости поделились правилами детской игры в ханукальный волчок (или савивон, или дрейдл), который является неотъемлемым атрибутом праздника Хануки. Волчок имеет четыре грани, на каждой из которых изображена еврейская буква, имеющая свое значение.

Каждый посетитель мог взять с собой буклет, в котором написаны буквы алфавита с пояснениями на двух языках — русском и иврите, а также изображены символы города.

Буквы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ханука — еврейский праздник, который отмечается в честь чудес, произошедших при освящении Храма. На протяжении 8 дней Хануки по вечерам принято зажигать свечи. В 2019/5780 году Ханука начинается 22 декабря/25 кислева с заходом солнца, в этот день зажигают первую свечу.