Москва, , 08:13 — REGNUM Большинство граждан России (63%) затруднились ответить на вопрос о любимых российских актёрах в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Небольшая часть респондентов признала популярными актёра Александра Петрова, сыгравшего в нескольких фильмах 2019 года, а также Константина Хабенского. Они в рейтинге получили всего по 4%.

Другими интересными актёрами в России считают Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Опрос проводился в ноябре-декабре 2019 года методом телефонного интервью. Погрешность в результатах не превышает 2,5%.

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