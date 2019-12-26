Лос-Анджелес, США, , 06:58 — REGNUM Бри Ларсон сообщила, что она совершенно ничего не слышала о возможном запуске проекта фильма «Капитан Марвел 2». Об этом 26 декабря сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что когда актрисе задали вопрос о судьбе второй части картины, она не только сказала, что ничего не знает об этом, но также заявила, что не представляет, чем вообще будет дальше заниматься.

«Я действительно не знаю, какую работу я собираюсь делать дальше, что очень волнительно. Я даже не знаю, какой будет моя жизнь!», — сказала Ларсон, добавив, что она пока что находится в поиске и размышлениях о том, что ей делать в жизни дальше.

В 2020 году на экраны выйдет драма «Просто помиловать», в которой Бри Ларсон исполнит одну из главных ролей. В центре повествования будет находиться юрист, сражающийся за права всех людей, том числе тех, которые не могут нанять профессионального адвоката.

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