Лос-Анджелес, США, , 06:36 — REGNUM Потоковый сервис Disney+ представит новых персонажей в будущем сериале «Могучие утята» про детский хоккей, который станет перезагрузкой известной франшизы. Об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

Одним из героев станет Адиб Самитар — темнокожий мальчик в возрасте от 11 до 13 лет, искатель приключений, умеющий кататься на скейтборде, который всегда всё делает по-своему. Вторым — Джейден Кублер или Куб — ребёнок с мощным телосложением в таком же возрасте, который обладает «рефлексами мастера кунг-фу», однако не может выйти из зоны комфорта и опасается присоединиться к команде.

В качестве главного героя сериала выступит мальчик такого же возраста, которого выгнали из младшего состава хоккейной команды «Могучие утята», после чего он решил создать свою команду.

Напомним, «Могучие утята» (The Mighty Ducks) — это серия фильмов про детский хоккей. Первую картину снял режиссёр Стивен Брилл в 1992 году, вторая и третья части вышли на экраны в 1994 и 1996 годах.

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