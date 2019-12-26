Лос-Анджелес, США, , 05:24 — REGNUM Портал Screnn Rant составил список из пяти самых ожидаемых фильмов 2020 года. Он был опубликован 25 декабря на его сайте.

Редакция издания отметила, что в 2020 году продолжится тенденция выпуска сиквелов и перезагрузок. Больше всего зрители ожидают увидеь такие фильмы, как «Плохие парни навсегда», «Блондинка в законе 3», «Лучший стрелок 2», «Охотники за привидениями: Наследники» и продолжение фантастической комедии «Билл и Тед».

Напомним, самой первой на экраны выйдет картина «Плохие парни навсегда». Её премьера запланирована на 17 января 2020 года. Фильм «Лучший стрелок 2» зрители смогут увидеть 26 июня 2020 года.

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