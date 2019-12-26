Оттава, , 03:37 — REGNUM Сцена фильма «Один дома 2», в которой появляется Дональд Трамп, была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC. об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

Пользователи соцсетей заметили «пропажу» и высказали предположение, что камео (эпизодическая роль) Трампа из фильма убрали по политическим причинам. Однако телекомпания стала отрицать это и заявила, что, как это часто бывает с фильмами, отредактированными для телевидения, в эту версию «Один дома 2» были внесены изменения из-за недостатка эфирного времени.

Напомним, Дональд Трамп исполнил эпизодические роли во многих фильмах. Кроме «Один дома 2» он также появился в фильмах и сериалах «Убойная служба», «Друзья Питера», «Доктрина шока», «Винер», «Экстра», «Чёрный клановец» и других.

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