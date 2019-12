Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Персонаж комиксов Marvel Джей Джона Джеймсон может стать ключевой фигурой в киновселенной Sony. Об этом 25 декабря сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что главный редактор вымышленной газеты «Дейли Бьюгл» станет выполнять в фильмах Sony ту же задачу, которую в киновселенной Marvel выполняет Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Это не значит, что он, как и Фьюри, будет собирать команду из супергероев, скорее, Джей Джона Джеймсон обеспечит связь таких персонажей, как Веном, Морбиус и других.

Напомним, в фильмах Marvel роль Джея Джона Джеймсона исполнил актёр Джей Кей Симмонс. Он снялся как в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука, так и в последней картине «Человек-паук: Вдали от дома» расширенной киновселенной Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Джеймс Ганн посмеялся над Мартином Скорсезе вслед за его дочерью