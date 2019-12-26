Лос-Анджелес, США, , 02:07 — REGNUM Джеймс Ганн оценил шутку дочери Мартина Скорсезе по поводу обёрточной бумаги для рождественских подарков и решил также высказаться по этому поводу. Он опубликовал соответствующую запись в соцсети Twitter 25 декабря.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1209882737223458816

Режиссёр заявил, что когда он увидел фото Франчески Скорсезе, то почувствовал себя менее смущённым из-за той обёртки, в которую его племянник завернул подарок. Ганн сообщил, что тот использовал бумагу с изображением кадров фильма «Остров проклятых». Стоит отметить: не ясно, говорил ли Ганн серьёзно или же он решил таким образом пошутить.

Напомним, ранее Франческа Скорсезе выложила в сеть фотографию коробки с подарком от её отца, завёрнутой в бумагу, на которой изображены герои комиксов Marvel. «Остров проклятых» — это фильм Мартина Скорсезе 2010 года, в котором снялся Леонардо Ди Каприо.

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