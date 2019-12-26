Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM Дизайнер костюмов сериала «Ведьмак» Тим Аслам ответил на критику фанатов по поводу брони, которую носят воины Нильфгаарда. об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

Аслам отметил, что самым сложным было создать броню Геральта, поскольку из-за игр студии CD Project уровень ожидания геймеров был невероятно высоким, тем более, что многие из них читали книги и имели представление о том, как должен выглядеть главный герой.

При этом доспех должен был дать возможность Генри Кавиллу, обладающему мощным телом, двигаться максимально свободно. Дизайнер сообщил, что следующей по сложности была броня Нильфгаарда.

«Она должна была быть угрожающей и странной. Эта броня фактически описывается как черная броня с мотивами Солнца. Было бы легко превратить ее в любые доспехи эпохи средневековья или ренессанса. Но я считал, что этого будет недостаточно, чтобы выразить темную и страшную силу нильфгаардской армии», — сказал Аслам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Аня Чалотра, исполнившая в сериале Netflix роль Йеннифэр из Венгерберга, лишь один раз воспользовалась услугами дублёрши при съёмках постельных сцен и сцен обнажения. Актриса сказала, что ей было «некомфортно» наблюдать за Йеннифэр со стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Ведьмака» объяснила, почему решила сама сниматься обнажённой