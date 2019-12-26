Лос-Анджелес, США, , 01:09 — REGNUM Критик портала Screen Rant Зои Розенсвейг заявила, что вселенная сериал канала HBO «Хранители» является противоположностью вселенной Marvel. Соответствующую статью она опубликовала 25 декабря на сайте издания.

По мнению автора, новое шоу HBO «покончило с наивным прославлением супергероев» Marvel и вместо этого подарило зрителям смелых и реалистичных персонажей. Критик отметила, что именно поэтому этот сериал «лучше» своего конкурента.

Напомним, ранее потоковый сервис Amazon Prime Video выпустил сериал «Пацаны» по одноимённому комиксу, в котором супергерои также представлены в образе сверхлюдей, которые, как и обычные люди, страдают от различных пороков. Ожидается, что второй сезон шоу выйдет в 2020 году.

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