Лос-Анджелес, США, , 00:57 — REGNUM Зак Снайдер выложил в сеть очередной кадр из своей версии фильма «Лига справедливости» (Snyder Cut). Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1209935761237299200

На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл). Непосредственно раскопками занимаются Флэш (Эзра Миллер) и Киборг (Рэй Фишер), а Диана (Галь Гадот) и Артур Карри (Джейсон Момоа) находятся на заднем плане около грузового автомобиля.

Напомним, в вышедшей на экраны версии «Лиги справедливости» Барри Аллен и Виктор Стоун самостоятельно выкапывают гроб с телом Супермена. В этот момент неподалёку от них стоит одинокий грузовик.

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