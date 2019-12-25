Лос-Анджелес, США, , 23:50 — REGNUM Пользователь сети под ником Meri сделал рисунок, в котором он объединил Сейлор Мун и Рей из «Звёздных войн». Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Comicbook.

https://twitter.com/MahouShoujoMeri/status/1208172415425101824

Стоит отметить, что изменениям подверглись не только волосы, лицо и одежда Рей, но и световой меч, который получил элементы «лунной палочки». Автор назвал своё произведение Moon Wars.

Сейлор Мун — это название франшизы, созданной мангакой Наоко Такэути. На основе её комиксов был выпущен популярный аниме-сериал про девочек-волшебниц, который выходил в эфир с марта 1992 года по февраль 1997.

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