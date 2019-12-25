Лос-Анджелес, США, , 23:39 — REGNUM Зак Снайдер объяснил, почему он никогда не смотрел ту версию кинокомикса «Лига справедливости», которую показывали в кинотеатрах. Об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

«Люди, которым я доверяю и которые видели версию для кинотеатров и настоящую версию, сказали мне никогда не смотреть её», — сказал Снайдер. Издание отмечает, что под «настоящей версией» режиссёр, конечно же, имел в виду свою версию «Лиги справедливости».

Ранее Зак Снайдер выложил в сеть несколько кадров из сцен его версии фильма. В частности, он опубликовал фото Генри Кавилла в образе Супермена, одетого в чёрный «восстановительный» костюм.