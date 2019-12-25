Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Министерство культуры России не выделило деньги на ремонт в Фонде русского рисунка, состояние которого стало удручающим. На это указал в суде защитник Русского музея.

Русский музей Mkrf.ru

По решению Дзержинского районного суда музей привлекли к ответственности по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ и оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщили 25 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в 2019 году Русский музей нарушил закон об охране объектов культурного наследия народов РФ: техническое состояние помещений Фонда рисунка №27 было плохим, в Фонде живописи ХХ века образовались протечки, а в Фонде хранения рам обвалилась краска и штукатурка.

Все фонды расположены в главном корпусе музея на Инженерной улице, во дворце великого князя Михаила Павловича.

Адвокат ФГБУК «Русский музей» просил суд прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Указав в том числе, что проведение ремонта по сохранению без перепланировки помещений Фондов русского рисунка и перемещение хранящихся в них произведений искусства и рам, являются дорогостоящими и трудозатратными мероприятиями, на которые Министерство культуры РФ средств не выделило», — заявили в суде.