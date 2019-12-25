Москва, , 20:30 — REGNUM Вплоть до 12 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве пройдет программа «Золотая маска в городе». Кукольные театры из разных городов России покажут более ста бесплатных спектаклей для детей.

По сообщению портала Театр, спектакли будут играть на свежем воздухе, в магазинах или вокзалах, причем большая часть постановок пройдет не в центре. Например, несколько спектаклей покажут в Зеленограде и Троицке. Импровизированная афиша фестиваля доступна на сайте goldenmask.ru и в социальных сетях.

Кукольные истории, средняя продолжительность которых составит 30−40 минут, позволят детям отправиться в рождественское путешествие вместе с уже знакомыми героями («Серебряное копытце» от «Маленького художественного театра» и «Умка» от Ульяновского театра кукол) или с новыми друзьями («Юлениссе» Театра кукол республики Карелия или «Плотник Андерсен и Рождественский гном» петербургского Karlsson Haus).