Москва, , 20:18 — REGNUM Актеры Михаил и Николай Ефремовы готовятся сыграть главные роли в спектакле «Посадить дерево» по пьесе драматурга Алексея Житковского в постановке художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной. Премьера спектакля состоится 13 и 15 января.

По сообщению портала «Тетрал», сама режиссер охарактеризовала пьесу Житковского как «невероятно смешную и актуальную». Она также отметила, что работа, задуманная как шутка и эксперимент и рассказывающая о взаимоотношениях поколений «заденет каждого». Органично в своей роли смотрится Михаил Ефремов. По признанию режиссера, порой на репетициях ей не приходится ему ничего объяснять.

Спектакль «Посадить дерево» — это совместный проект театра «Практика» и агентства Леонида Робермана «Арт-Партнер XXI». Как отметила Марина Брусникина, это сотрудничество позволит показать спектакль на крупных московских площадках, в том числе на сцене Театра имени Пушкина.